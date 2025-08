CINEMA

Tom Holland surge com novo uniforme em teaser de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'; confira

Novo visual do herói mistura elementos clássicos das versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield

A Marvel e a Sony aproveitaram o Dia do Homem-Aranha, comemorado na última sexta-feira (01), para divulgar um teaser inédito de Homem-Aranha: Um Novo Dia, quarto filme da franquia estrelada por Tom Holland. No vídeo de apenas sete segundos, é possível ver o novo uniforme, que traz mudanças visuais notáveis em relação aos trajes anteriores. >

Desta vez, o traje aposta menos em alta tecnologia e mais em textura, com destaque para as teias detalhadas, remetendo ao visual clássico dos filmes protagonizados por Tobey Maguire e Andrew Garfield. A publicação nas redes sociais veio acompanhada da frase “Algo novo está chegando”, reforçando o clima de mistério ao redor da nova produção.>

Além de Holland, Zendaya retorna como MJ, e outros nomes de peso foram confirmados, como Sadie Sink (Stranger Things), cujo papel ainda está sendo mantido em segredo. Rumores indicam que ela pode interpretar Jean Grey, personagem ligada aos X-Men, sugerindo que o filme possa abrir caminhos para o futuro do universo mutante no MCU.>

Outro retorno confirmado é o de Jon Bernthal, que voltará a viver o Justiceiro. A presença de figuras tão marcantes sugere uma trama mais densa, embora a história ainda esteja envolta em sigilo. Inicialmente, circulavam boatos de que o filme teria um tom mais urbano, com a participação do Demolidor (Charlie Cox) e do Rei do Crime (Vincent D’Onofrio), mas essa ideia pode ter sido descartada.>

Com estreia prevista para julho de 2026, Homem-Aranha: Um Novo Dia deve explorar as consequências do último filme, quando Peter Parker teve sua identidade apagada da memória de todos após o feitiço do Doutor Estranho. As filmagens já começaram em Glasgow, na Escócia.>