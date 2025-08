ESTREIA

Série sobre o assassinato de Rafael Miguel estreia na HBO Max e traz revelações inéditas

Produção aborda detalhes do triplo homicídio que chocou o país, incluindo o julgamento de Paulo Cupertino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 16:05

Série vai tratar da morte de Rafael Miguel Crédito: Divulgação

A HBO Max acaba de lançar "O Assassinato do Ator Rafael Miguel", série documental que revive um dos crimes mais impactantes dos últimos anos no Brasil. Dividida em três episódios, a produção explora não apenas os eventos que levaram ao triplo assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, mas também os bastidores da investigação e o julgamento de Paulo Cupertino, condenado pelo crime.>

Conhecido pelo papel em Chiquititas, Rafael foi morto a tiros ao lado dos pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, em 9 de junho de 2019, na zona sul de São Paulo. A motivação, segundo as investigações, teria sido o relacionamento do jovem com Isabela Tibcherani, filha de Cupertino, que se opunha ao namoro. O crime teve forte repercussão nacional, tanto pela brutalidade quanto pelo contexto familiar envolvido.>

A série, produzida pela Grifa Filmes, traz entrevistas exclusivas e imagens inéditas da apuração e dos dois julgamentos do caso. Um dos focos da produção é Isabela, que viveu sob vigilância do pai por meses antes do crime. Seu depoimento emocionado lança nova luz sobre os abusos vividos dentro de casa e o medo constante que enfrentava.>

“Ela foi empurrada para os holofotes contra a vontade, e é importante dar a ela o espaço de contar sua versão dos fatos”, explicou Mauricio Dias, diretor da obra.>

A estreia da série foi planejada para coincidir com o desfecho judicial do caso. Paulo Cupertino foi condenado em 30 de maio de 2025, após dois dias de julgamento, a 98 anos de prisão. Mesmo alegando inocência, ele foi considerado culpado por júri popular, encerrando um capítulo doloroso da justiça brasileira.>

“Foi uma produção desafiadora, pois dependia dos tempos da Justiça. Cada alteração na data do julgamento nos obrigava a repensar todo o cronograma de lançamento”, contou Adriana Cechetti, da Warner Bros. Discovery.>