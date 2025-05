CRIMINOSO

Ex de Paulo Cupertino diz que ele matou Rafael Miguel e revela agressões

Vanessa Tibcherani falou sobre o caso ocorrido em 2019

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2025 às 06:36

Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino Crédito: Reprodução

A ex-companheira de Paulo Cupertino, Vanessa Tibcherani, afirmou nesta quinta-feira (29) que ele foi o responsável pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem, Miriam Selma Miguel e João Alcisio Miguel. O crime ocorreu em 2019, em São Paulo, e está sendo julgado esta semana.>

Durante depoimento no tribunal, Vanessa declarou que Cupertino cometeu “três assassinatos a sangue frio” e disse não ter dúvidas da autoria. “Ele me bateu a vida inteira. Imagina o que ele faria com estranhos?”, afirmou.>

Ela também relatou ter sofrido diversas agressões físicas ao longo do relacionamento, incluindo sete lesões nas costelas e quatro no nariz. Em 2004, chegou a registrar boletim de ocorrência contra ele, mas retirou a queixa após ser ameaçada. “Ele dizia que faria coisas contra a minha família”, contou.>

Vanessa descreveu Cupertino como um homem frio, sem qualquer afeto, inclusive com a própria filha, Isabela Tibcherani, que namorava Rafael Miguel à época do crime. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o triplo homicídio teria sido motivado pela não aceitação do relacionamento.>

Isabela, que também prestou depoimento no julgamento, disse que o pai já havia matado outro homem envolvido com a mãe. Vanessa, no entanto, preferiu não comentar sobre essa acusação.>