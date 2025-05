LIVRAMENTO

Lívia Andrade é uma das passageiras de avião que teve falha no trem de pouso

Aeronave apresentou falha no trem de pouso e mobilizou PM e Bombeiros

Lívia Andrade estava a bordo do avião de pequeno porte que fez um pouso de emergência na noite desta quinta-feira (29), no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior de São Paulo. A aeronave apresentou problemas no trem de pouso após decolar de Goiás, obrigando a tripulação a adotar o protocolo de emergência.>

A operação contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e de oito viaturas do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, não houve feridos e o pouso foi realizado com sucesso.>