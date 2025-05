NOVELA

Veja data de estreia do remake de Dona Beja; Grazi Massafera viverá protagonista

Novela foi adiada por problemas nas gravações e questões com o elenco

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2025 às 05:57

Dona Beja Crédito: Reprodução

A Max anunciou nesta quinta-feira (29) a nova data de estreia do remake de Dona Beja, protagonizado por Grazi Massafera. A novela vai ao ar no primeiro trimestre de 2026, com um total de 40 capítulos.>

A produção enfrentou uma série de adiamentos desde o anúncio inicial, que previa o lançamento no primeiro semestre de 2024. Problemas nas gravações e trocas no elenco atrasaram o cronograma, e as filmagens só foram encerradas oficialmente no ano passado.>

Além de Grazi, o elenco conta com David Junior, André Luiz Miranda, Bianca Bin e Deborah Evelyn. A nova versão é assinada pelo autor português António Barreira, ganhador do Emmy, em parceria com Renata Jhin, ex-roteirista da TV Globo e filha de Elizabeth Jhin.>

A trama é inspirada na história real de Ana Jacinta de São José, a Dona Beja, que viveu em Araxá, Minas Gerais, no século 19. A primeira versão da novela foi exibida pela TV Manchete em 1986, com Maitê Proença no papel principal. Escrita por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Herval Rossano, a produção marcou época ao retratar a trajetória da cortesã que desafiou as convenções sociais da época.>

Na nova adaptação, Beja é uma jovem apaixonada por Antônio Sampaio, homem de família conservadora. Após ser raptada por Mota, o ouvidor do Rei, ela é forçada a se tornar amante dele. Como forma de vingança, passa a se relacionar com outros homens em troca de joias e ouro. Rica, tenta reencontrar o amor da juventude, mas ao vê-lo casado, decide abrir um bordel e se torna uma das figuras mais polêmicas de Araxá.>