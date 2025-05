TURISMO

Vai para o Mundial de Clubes? Veja o que fazer nas seis cidades onde os times brasileiros irão jogar

Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo terão partidas pelo país; confira dicas

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de maio de 2025 às 05:00

Vista do centro de Seattle Crédito: Shutterstock

Os Estados Unidos estão prestes a se tornar o país do futebol. A primeira edição do novo Mundial de Clubes será disputada entre os dias 14 de junho e 13 de julho em 11 cidades dos EUA: Los Angeles, Seattle, Miami, Orlando (terá dois estádios), Atlanta, Charlotte, Nasvhille, Cincinatti, Washington, Philadelphia e Nova York, palco da grande final. Ao todo, serão quatro times brasileiros no páreo: Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo.>

O Palmeiras e o Fluminense vão jogar nas cidades de Nova York e Miami, enquanto o Flamengo terá suas partidas na Filadélfia e em Orlando e o Botafogo se dividirá entre Seattle e Los Angeles na primeira fase. Cada um dos clubes nacionais jogará duas vezes em uma cidade e uma vez na outra. >

Nova York será a cidade que mais receberá jogos das equipes brasileiras: quatro. Los Angeles, Filadélfia e Miami receberão dois jogos e Orlando e Seattle, apenas um confronto. >

Para quem deseja explorar esses destinos nos Estados Unidos, cada cidade reserva experiências diferentes. O Brand USA separou dicas de duas atrações em cada destino para uma viagem com cultura, natureza e autenticidade. Confira:>

High Line Park (Nova York)>

O High Line Park é um parque suspenso construído sobre uma antiga linha ferroviária de carga no West Side de Manhattan. Além de proporcionar uma caminhada tranquila em meio a jardins e arte contemporânea ao ar livre, o espaço oferece vistas únicas da cidade e uma programação cultural variada. Diferente dos parques tradicionais, o High Line mistura história urbana, paisagismo inovador e exposições temporárias.>

New York Botanical Garden (Nova York)>

Localizado no Bronx, o New York Botanical Garden é um oásis para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Com jardins temáticos, trilhas, uma estufa vitoriana impressionante e exposições sazonais, o espaço se destaca por sua diversidade botânica e atmosfera relaxante, longe do agito turístico do centro de Manhattan. É ideal para quem deseja desacelerar e apreciar a beleza natural em um cenário histórico.>

Wynwood Art District (Miami)>

O Wynwood Art District transformou-se em uma das maiores galerias de arte a céu aberto do mundo, repleta de grafites coloridos, murais assinados por artistas renomados e intervenções urbanas surpreendentes. O bairro respira criatividade e oferece experiências interativas, como workshops de grafitagem, além de cafés e lojas descoladas.>

Coconut Grove (Miami)>

Coconut Grove é o bairro mais antigo de Miami e mantém uma atmosfera charmosa e histórica, com casarões de pedra coralina, ruas arborizadas e uma marina pitoresca. Longe do circuito turístico tradicional, o local oferece uma experiência autêntica, com lojas e restaurantes únicos e atrações como o Vizcaya Museum & Gardens.>

Eastern State Penitentiary (Filadélfia)>

O Eastern State Penitentiary é um antigo presídio histórico que hoje funciona como museu. Conhecido por sua arquitetura gótica e histórias intrigantes, o local oferece tours guiados e exposições sobre o sistema penitenciário norte-americano, além de eventos temáticos. É uma atração diferente e envolvente, ideal para quem aprecia história e curiosidades fora do comum.>

Reading Terminal Market (Filadélfia)>

O Reading Terminal Market é um dos mercados cobertos mais antigos dos Estados Unidos, reunindo uma variedade de comidas típicas, produtos artesanais e ingredientes frescos. O ambiente vibrante e multicultural proporciona uma imersão nos sabores e tradições da Filadélfia, sendo uma alternativa deliciosa e autêntica aos pontos turísticos clássicos da cidade.>

ICON Park (Orlando)>

O ICON Park é um complexo de entretenimento que foge dos parques temáticos tradicionais de Orlando. Com atrações como a roda-gigante The Wheel, o Orlando StarFlyer e o aquário Sea Life, o local oferece diversão para todas as idades sem as multidões dos grandes parques.>

Gatorland (Orlando)>

Gatorland é um parque dedicado à vida selvagem da Flórida, especialmente aos jacarés. O espaço oferece shows, trilhas, tirolesas e áreas de contato com animais, proporcionando uma experiência educativa e divertida sobre a fauna local. É uma alternativa autêntica para quem deseja conhecer o lado selvagem da Flórida.>

Chihuly Garden and Glass (Seattle)>

O Chihuly Garden and Glass é uma exposição permanente dedicada às incríveis esculturas de vidro do artista Dale Chihuly. Localizado próximo à Space Needle, o espaço encanta pela criatividade, cores e formas das obras, integrando arte e natureza de maneira única.>

Underground Tour (Seattle)>

A Underground Tour explora os subterrâneos históricos de Seattle, revelando ruas e construções originais da cidade do século XIX. A experiência é divertida, educativa e cheia de curiosidades, mostrando um lado pouco conhecido da história local.>

The Last Bookstore (Los Angeles)>

The Last Bookstore é uma livraria icônica e criativa instalada em um antigo banco no centro de Los Angeles. Além de um grande acervo de livros novos e usados, o local é famoso por suas instalações artísticas feitas com livros e por ser um verdadeiro ponto de encontro cultural. É um passeio perfeito para amantes de literatura e arte.>

