SEGURANÇA

Quer viajar sozinha? Confira dicas de mulheres influenciadoras de viagens

Planejamento e trocas de experiência são fundamentais para desvendar o mundo de forma segura

Elis Freire

Publicado em 12 de maio de 2025 às 07:00

Mulher viajando sozinha Crédito: Shutterstock

Muitas mulheres costumam viajar sozinhas, ou então, sonham em ter essa experiência pelo menos alguma vez na vida. Independência, autoconhecimento e liberdade são alguns dos motivos que podem levar a decisão de desbravar o mundo apenas com a própria companhia. Porém, junto com a empolgação, também pode surgir o medo, além de dúvidas e sobre segurança para aproveitar sem grandes perrengues. >

“Muitas mulheres têm a sensação de desconforto sobre viajar sozinha, mas aceitar esse sentimento natural vai ajudar a lidar com os desafios e viver todas as possibilidades”, destaca Flávia do perfil @toindoviajarsozinha.>

Pensando nisso, o CORREIO reuniu algumas dicas compartilhadas por influenciadoras de viagens, que já viveram essa experiência, para uma viagem mais segura. Confira:>

1. Planejamento é a chave

Antes de comprar a passagem, pesquisar bem sobre o destino é a principal dica compartilhadas por influenciadoras de viagens. Isso porque saber à fundo sobre cultura local, os costumes e as áreas que devem ser evitadas pode prevenir inúmeros problemas ao viajar só. Criar um roteiro flexível, reservar hospedagens e comprar com antecedência tickets de trens. metrô ou atrações são algumas dicas dadas por GABI (@viajandocomgabi) nas redes sociais. " Lembrando que o budget de cada um pode variar de acordo com alimentação, tipo de viagem, se aluga carro", ressalta GABI sobre o planejamento financeiro para uma viagem.>

2. Escolher hospedagens seguras e bem localizadas

Optar por acomodações que tenham boas avaliações, especialmente de outras mulheres viajantes também é uma ótima dica. Ficar em áreas centrais ou próximas a transporte público facilita a mobilidade e aumenta a segurança. Mari Telles, criadora do canal Vida Mochileira, recomenda hostels com quartos femininos ou hotéis que ofereçam boas medidas de segurança: “Converse com a recepção sobre horários e dicas locais. Eles podem te orientar sobre lugares seguros”, explica. >

3. Cuidar da sua segurança pessoal

A segurança deve vir em primeiro lugar. Por isso, quem já está há tempo nessa vida de viajante indica evitar expor informações pessoais, como o local hospedagem, para desconhecidos. Compartilhar seu roteiro com alguém de confiança e manter contato frequente com essa pessoa deixa tudo mais tranquilo. Gaía Passarelli, jornalista e autora do livro "Mas você vai sozinha?", sugere sempre ter um chip de celular local ou internet para emergências, além de aplicativos de transporte confiáveis.>

4. Ouvir a sua intuição e respeitar seus limites

Nem sempre é preciso seguir um roteiro à risca. Se algo parecer desconfortável, mude de plano. A influenciadora Dani Noce, que já viajou sozinha e compartilhou a experiência em seu canal, reforça: “Viajar sozinha é também aprender a escutar o que você quer no momento. Se quiser passar o dia em um café lendo ou não sair à noite, está tudo bem”.>

5. Aproveitar a liberdade e conhecer outras viajantes

Viagens solo permitem encontros com pessoas de diversas culturas. Participar de passeios em grupo ou tours guiados é uma forma segura de socializar. Plataformas como Couchsurfing e grupos no Facebook de mulheres viajantes também ajudam a trocar experiências e dicas.>