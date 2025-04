COMOÇÃO

Em viagem a Roma, Deborah Secco lamenta morte do Papa Francisco: 'Justo neste dia'

Atriz planejava passar um dia no Vaticano com a filha

Elis Freire

Publicado em 21 de abril de 2025 às 16:04

Deborah Secco e filha pequena estão em Roma Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em viagem de férias em Roma com a filha Maria Flor, a atriz Deborah Secco usou suas redes sociais para lamentar a morte do Papa Francisco. A atriz planejava passar o dia no Vaticano, quando recebeu a triste notícia do falecimento do pontífice nesta segunda-feira (21).>

"A gente aqui em Roma justo neste dia tão triste. A gente acabou de receber a notícia de que o nosso papa Francisco morreu, o primeiro papa latino-americano. A gente gostava demais dele", declarou a famosa ao lado da filha no Stories. >

As duas iriam conhecer a Capela Sistina e as redondezas do ponto turístico que é um estado nação independente, mas agora não vai possível fazer o passeio da forma planejada. Deborah garantiu que vai tentar ir ao local prestar sua solidariedade. >

"Não vamos conseguir porque de fato Roma vai parar mesmo para fazer todas as homenagens que o papa merece ter. Mas a gente vai tentar ir lá mandar nossa energia para o papa", disse a atriz. >

O Vaticano comunicou a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21). Nos primeiros meses deste ano, ele estava internado no hospital Gemelli, em Roma, em decorrência de uma infecção polimicrobiana. O Papa Francisco teve uma crise respiratória asmática prolongada, precisou fazer transfusão de sangue e receber oxigênio em altas taxas.>