'CHEFINHO'

Carro de luxo apreendido, ameaça com arma, gastos em balada: lembre as polêmicas do filho de Deolane Bezerra

Gillard Bezerra, de 21 anos, possui mais de 1.5 milhões de seguidores apenas no Instagram

Elis Freire

Publicado em 30 de julho de 2025 às 17:57

Gillard Bezerra, de 21 anos, coleciona polêmicas Crédito: Reprodução

Seguido por mais de 1,5 milhões de pessoas no Instagram, o influenciador digital Giliard Vidal dos Santos, filho da advogada Deolane Bezerra, vive uma vida de luxo e ostentação. No entanto, o luxo parece esconder muito lixo, já que diversas polêmicas envolvendo o influencer já vieram à tona, a pior delas na manhã desta quarta-feira (30). Aos 21 anos, filho da loira é acusado de ameaçar uma mulher com uma arma na cabeça para que ela fizesse sexo com ele. >

O caso teria ocorrido em novembro de 2023, mas só se tornou público através de matéria do Metrópoles, parceiro do CORREIO, nesta quarta-feira (30). A suposta ameaça teria sido feita em um apartamento de luxo na zona leste de São Paulo, onde também estavam sete pessoas que, segundo a vítima, “não fizeram nada” para impedir a violência. De acordo com a publicação, uma medida protetiva foi expedida em janeiro do ano passado e segue em vigor; caso o jovem descumpra a determinação de ficar longe da mulher poderá ser preso. >

Gillard Bezerra, conhecido como "Chefinho" 1 de 18

Gillard, conhecido como "Chefinho", também já virou assunto na boca do povo outras duas vezes, quando teve um carro de luxo e apreendido e ao expor gastos exorbitantes em uma noite de balada nas redes sociais >

McLaren 720s Coupé na rocinha

MC Lauren Coupé do influenciador viralizou em vídeo na Rocinha Crédito: Reprodução

Em 28 de outubro do ano passado, o filho de Deolane teve uma McLaren 720s Coupé, veículo de luxo avaliado em R$3 milhões apreendido pela A Polícia Militar no Rio de Janeiro. O veículo, que chamou atenção em vídeo gravado pelas ruas da favela da Rocinha, foi apreendido por irregularidades na documentação do automóvel e por estar sem placa. >

Na época com 20 anos, Gillard foi abordado por policiais que faziam patrulhamento pela via e suspeitaram do veículo McLaren Coupé, na rua Serra de Bragança, no Tatuapé, zona leste da capital. Na abordagem os agentes pediram a documentação do condutor. Chefinho alegou que não tinha carteira de habilitação. Ao olhar os documentos do carro, os policiais constataram que o veículo, além de não possuir emplacamento também estava com a cor original modificada, sem regularização. >

125k em uma noite

Gillard Bezerra, de 21 anos, coleciona polêmicas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Outra situação que chamou atenção para o influenciador foi quando ele foi aos Stories do Instagram e exibiu uma nota fiscal de 125 mil reais gastos em petiscos e bebidas, comprados em apenas uma noitada na balada. Pastel de queijo, gelo de coco e diversas bebidas alcoólicas caras como Whisky estão entre os itens da nota, que deixaram os internautas intrigados. >