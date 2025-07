AMOR HOLLYWOODIANO

Liam Neeson e Pamela Anderson abrem o jogo sobre possível romance

Os dois astros de Hollywood estão vivendo um namoro, segundo revista

Os astros de Hollywood Pamela Anderson, de 58 anos, e o ator Liam Neeson, de 73 anos, são os nomes do momento. Segundo fontes da revista People, os dois estariam completamente apaixonados e teriam engatado um namoro há pouco tempo. Os dois contracenam no novo filme da franquia “Corra que a Polícia Vem Aí”, que está em temporada de divulgação.>

Após as especulações amorosas, a estrela se pronunciou sobre assunto em entrevista no tapete vermelho do filme em Nova York. A atriz não negou nem confirmou o relacionamento entre os dois e para a alegria dos fãs, admitiu que há uma forte química entre os dois. “Nós simplesmente gostamos um do outro”, afirmou Pamela em entrevista ao Extra TV durante o evento.>