Bebê quebra recorde por ser 'o mais velho do mundo': 'Saído de uma ficção científica'

Thaddeus Daniel Pierce foi gerado em 1994 e nasceu no último fim de semana

O recorde de "bebê mais velho" do mundo foi quebrado. Thaddeus Daniel Pierce, que nasceu no último dia 26 de julho, agora é o detentor da marca. Ele foi gerado a partir de um embrião que estava armazenado há 30 anos e meio. "Ele é tão tranquilo. Estamos maravilhados por termos este bebê precioso", comemorou a mãe do pequeno, Lindsey Pierce.>

A história começou no início da década de 1990. Linda Archerd, hoje com 62 anos, engravidar havia seis anos. Ela e o marido decidiram tentar a fertilização in vitro, uma tecnologia que era relativamente nova na época. "As pessoas não estavam familiarizadas com isso. Muitas pessoas perguntavam: 'O que você está fazendo?'", declarou.>