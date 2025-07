REVELAÇÃO

Galã de 'Êta Mundo Melhor' lista 'coisas que lhe enchem de prazer' no Dia do Orgasmo

Rainer Cadete publicou relação nas redes sociais e perguntou: 'O que facilmente te daria um orgasmo?'

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de julho de 2025 às 11:05

Rainer Cadete Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Rainer Cadete, que interpreta Celso na novela "Êta Mundo Melhor!", da Globo, surpreendeu ao fazer uma postagem em seu perfil do Instagram homenageando o Dia do Orgasmo, celebrado nesta quinta-feira, dia 31 de julho. O artista compartilhou uma lista com 'coisas que lhe dão prazer', com fotos para cada uma delas.>

"Em homenagem ao Dia do Orgasmo, que é amanhã, decidi trazer uma brincadeirinha com coisas que me enchem de prazer! E por aí?! O que facilmente te daria um orgasmo?", escreveu, na legenda da postagem.>

Na lista, Rainer incluiu quatro coisas: viajar, uma boa leitura, trabalhar com o que ama e uma boa música. Vários fãs e famosos comentaram na publicação. "Yes", comentou Larissa Manoela, a Estela, par romântico do personagem do ator em "Êta Mundo Melhor!". "Cadê eu nessa lista? Te amo", escreveu Tatá Werneck. >