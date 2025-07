ACUSAÇÃO GRAVE

Filho de Deolane Bezerra é acusado de ameaçar mulher com arma para fazer sexo

Giliard Santos também ameaçou mulher através das redes sociais

Assim como a mãe, o filho da advogada Deolane Bezerra tem a vida cercada por polêmicas, sobretudo após a morte do esposo da também influenciadora digital, MC Kevin. Desta vez uma acusação séria pesa sobre Giliard Vidal dos Santos, que se intitula como “O Chefinho" nas redes sociais. >

O influenciador digital, de 21 anos, está proibido de se aproximar de uma empresária, de 36 anos, após acusação de ameaçá-la com uma arma na cabeça, para que ela fizesse tivesse relações sexuais com ele, conforme informaçaõ do jornal Metrópoles.>

O caso aconteceu em novembro de 2023, em um apartamento de luxo na zona leste de São Paulo. No local também estavam sete pessoas. Ambos já se conheciam e teriam se reencontrado em uma balada, da qual foram, junto com outras sete pessoas, para o apartamento do influencer na região da Água Branca, localizados nos distritos da Barra Funda e da Lapa.>

Em 23 de janeiro de 2024, foi expedida uma medida protetiva de urgência contra Gilliard, o proibindo de se aproximar da vítima ou de seus familiares. Inclusive a medida também impedia o influencer de enviar mensagens ou manter qualquer tipo de contato com a possível vítima.>

De acordo com o jornal, a vítima, que não teve o nome divulgado, teria conhecido Gilliard quatro meses antes do suposto crime, quando tiveram uma relação amorosa. >

Segundo o Metrópoles a advogada relatou que Giliard manifestou o desejo de fazer sexo com ela, o que a vítima teria negado. Por isso, o influenciador teria ido até um quarto, empunhando duas armas. Ele a ameaçou de morte, caso não mantivessem relação sexual, o que foi negado. Em seguida, ela saiu da casa de Giliard.>

No entanto, as ameaças não pararam. De acordo com a polícia de SP, a empresária passou a receber mensagens no Instagram. Os textos enviados pelo perfil falso atribuídos a Giliard foram enviados para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A vítima registrou boletim de ocorrência.>