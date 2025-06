DEU EM PIZZA?

CPI das Bets rejeita relatório que pedia indiciamento de Deolane e Virgínia

Atividades da CPI chegaram ao fim sem resultado concreto

O relatório rejeitado apontava irregularidades no setor de apostas, que teria movimentado R$ 129 bilhões em 2024 segundo estimativas da relatora. O texto destacava "abusos claros" na publicidade de plataformas de jogos, com alegações de que influenciadores simulavam apostas falsas e promoviam ganhos fáceis. Entre os nomes sugeridos para investigação estavam Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, acusadas de publicidade enganosa e possível envolvimento com esquemas de lavagem de dinheiro. >

Com o arquivamento do relatório, as recomendações de indiciamento não seguem oficialmente para as autoridades. No entanto, a relatora prometeu protocolar individualmente os projetos de lei sugeridos no documento, que visavam regular o setor de apostas no país. >