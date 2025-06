SENADO

Relatório da CPI das Bets pede indiciamento de 16 pessoas, incluindo Virgínia e Deolane

Documento será votado nesta semana

A CPI das Bets (apostas) entregou seu relatório final com pedidos de indiciamento para 16 pessoas, entre influenciadores digitais e empresários do setor de jogos on-line. A relatora, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), protocolou o documento nesta terça-feira (10), marcando o encerramento dos trabalhos da comissão após sete meses de investigações. >

Entre os nomes citados estão a influenciadora Virginia Fonseca, acusada pelos crimes de "publicidade enganosa e estelionato", e Deolane Bezerra, incluída por "contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada", além de "estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa". A ex-BBB Adélia de Jesus Soares também aparece na lista (veja abaixo). O relatório também propõe 18 projetos de lei para regulamentação do setor. O documento será votado ainda essa semana pela CPI.>

Os pedidos de indiciamento não são automáticos, sendo mais uma sugestão. Cabe ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União avaliar as denúncias. >

A CPI, que investigou possíveis crimes em casas de apostas, enfrentou críticas durante seus trabalhos, incluindo acusações de espetacularização. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), chegou a classificar como "circo" a audiência com Virginia Fonseca, marcada por fãs e selfies com parlamentares. >