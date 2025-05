JOGOS DE AZAR

CPI das Bets: entenda por que artistas, influenciadores e políticos estão na comissão

Investigação que apura os serviços de apostas online se tornou um dos assuntos mais comentados no país na última semana

Monique Lobo

Publicado em 17 de maio de 2025 às 10:00

CPI das Bets se tornou um dos assuntos mais comentados do país Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão Parlamentar de Inquérito que ficou conhecida como CPI das Bets tem dominado a atenção dos brasileiros nos últimos dias. Ela investiga os serviços de apostas online que, só este ano, movimentaram até R$ 30 bilhões por mês, de acordo com informações do secretário-executivo do Banco Central (BC), Rogério Lucca, que também falou na CPI. >

Além da influência dos jogos virtuais de aposta na vida dos brasileiros, a comissão, que teve início em novembro do ano passado, também apura a associação das empresas responsáveis com organizações criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro e, também, a participação de artistas e influenciadores na promoção desses jogos de aposta. >

Entenda abaixo quem é quem na CPI das Bets:>

Testemunhas

Virginia Fonseca>

Virginia Fonseca Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A influenciadora que reúne mais de 50 milhões de seguidores em suas redes sociais foi convocada para depor, em novembro do ano passado, por estar envolvida em campanhas de marketing das casas de apostas. >

O depoimento dela, realizado na última terça-feira (13), chamou muita atenção. Antes de chegar ao local, acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, ela conseguiu um habeas corpus que lhe garantiu o direito de silêncio. >

Em seu depoimento, negou que recebe percentual de lucro a cada perda de apostadores influenciados por ela - o chamado "cachê da desgraça alheia", mas informou que seu contrato garantiria um bônus caso a casa de apostas dobrasse seu lucro. Ela também revelou que usou um login de acesso fornecido pela casa de apostas quando gravou vídeos jogando para divulgar a plataforma. >

Rico Melquiades >

Rico Melquiades Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O ex-participante do reality A Fazenda foi outro influenciador convocado e prestou seu depoimento na quarta-feira (14). Ele foi convocado como testemunha para falar sobre contratos de trabalhos de influenciadores para promover casas de apostas e jogos de azar online. >

Em seu depoimento, Rico também negou que recebe valores extras em caso de perda de apostadores influenciados por ele. Ele também falou que não fez uso de "contas demo" - logins de acesso fornecidos pelas casas de apostas para os influenciadores usarem ao gravar vídeos para divulgação dos jogos. Ele chegou a mostrar aos senadores como apostasr no "Jogo do Tigrinho" durante sua participação na comissão.>

Além da sua participação na CPI, o influenciador é investigado pela Polícia Civil de Alagoas por incentivar seus seguidores a realizar apostas em empresas clandestinas e ilegais. Em janeiro, ele foi alvo de uma operação e também teve bens apreendidos, além de contas bloqueadas.>

Deolane Bezerra>

Deolane Bezerra Crédito: Divulgação

A influenciadora chegou a ser convocada como testemunha pela CPI. Ela foi presa, no ano passado, durante ações da Operação Integration, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro através de plataformas de jogos de azar online. >

Por já ser investigada nessa operação, o Supremo Tribunal Federal (STF) acatou o pedido da defesa de Deolane para que ela não precise ir a comissão. Para os ministros, a influenciadora pode exercer o direito à não autoincriminação e não comparecer ao depoimento. >

Além dela, sua mãe e seu filho também foram convocados pela CPI.>

Adélia Soares>

Adélia Soares Crédito: Reprodução

A advogada e ex-BBB foi convocada para depor na última quarta-feira (14), mas não compareceu. Ela também conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) que dispensou a sua presença. >

Ela, que também representa a influenciadora Deolane Bezerra, é sócia da empresa Payflow Processadora de Pagamentos LTDA, que foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa, aponta o requerimento da CPI. >

As investigações ainda revelam que ela teria colaborado com uma organização estrangeira para estruturar e operar ilegalmente jogos de azar no Brasil, tendo a Payflow com uma empresa de fachada.>

Ainda segundo o documento da comissão, a Payflow teria sido usada para realizar movimentações financeiras suspeitas, com fortes indícios de lavagem de dinheiro e transações irregulares.>

Viih Tube>

Viih Tube Crédito: Reprodução

A ex-BBB e influenciadora foi convocada para explicar como “seu papel como divulgadora de apostas online pode esclarecer como as campanhas de marketing digital dessas plataformas são estruturadas, explorando a vulnerabilidade dos consumidores e possivelmente encobrindo práticas de lavagem de dinheiro”, apontou o requerimento de convocação. >

O envolvimento de Viih Tube em discussão pública de uma casa de apostas famosa já foi apontado anteriormente. >

Eliezer>

Eliezer Crédito: Reprodução

O também ex-BBB e marido e Viih Tube, Eliezer, é outra testemunha convocada para depor na comissão. No requerimento, tem informado que a presença dele será para “esclarecimentos adicionais sobre a forma como essas plataformas operam e se os influenciadores têm ciência de possíveis irregularidades nas empresas que promovem, contribuindo para o debate sobre a regulação das apostas e o papel da publicidade digital nesse contexto”. >

O envolvimento dele com plataformas de casas de apostas também já foi citado.>

Felipe Prior>

Felipe Prior Crédito: Reprodução

Ainda na leva de ex-BBBs, Felipe Prior, também foi convocado como testemunha. Sua presença na CPI foi justificada no requerimento de convocação como alguém que "tem muito a colaborar com os trabalhos desta Comissão”. >

Isso porque, uma reportagem do The Intercept Brasil, do ano passado, revelou que ele fechou um contrato com uma casa de apostas por R$ 20 mil. Mas, além desse valor, ele receberia R$ 20 a cada vez que uma pessoa influenciada se cadastrasse na plataforma e depositasse R$ 15 e, além disso, também receberia 15% do valor perdido pelos apostadores influenciados por ele, prática conhecida como "cachê da desgraça alheia".>

Rodrigo Mussi>

Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução

Entre as testemunhas, ainda tem o ex-BBB Rodrigo Mussi, que já teve um relacionamento com Viih Tube. >

Na comissão, espera-se que ele explique os contratos que tem com empresas de jogos de azar. No requerimento de convocação, foi apontado que uma polêmica que associou ele a essas plataformas foi “amplamente mencionada em investigações que associam jogos de apostas online a práticas ilícitas”. >

Ainda segundo o requerimento, ele teria colaborado “para a promoção dessas apostas, levantando questões sobre a responsabilidade de figuras públicas na divulgação de atividades que podem facilitar a lavagem de dinheiro e a manipulação de resultados, prejudicando consumidores e gerando um ambiente de vulnerabilidade financeira”. >

Solange Bezerra>

Solange Bezerra Crédito: Reprodução/ Instagram

Mãe de Deolane Bezerra, Solange também foi presa junto com a filha, ano passado, durante as investigações da Operação Integration. >

Sua convocação foi justificada como necessária para garantir “um melhor entendimento das estruturas utilizadas para sustentar o mercado de jogos, que colocam em risco a segurança financeira de milhares de cidadãos”.>

Giliard Vidal dos Santos>

Giliard Vidal Crédito: Reprodução

Filho de Deolane, Giliard Vidal dos Santos é conhecido como Chefinho. Ele foi convocado para “prestar esclarecimentos sobre sua atuação na divulgação de sites de apostas e jogos online”.>

Investigados

Gusttavo Lima>

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo também foi convocado como investigado para prestar esclarecimento na comissão. No requerimento da sua convocação, a relatora Soraya Thronicke aponta que ele está “diretamente ligado a campanhas publicitárias financiadas por grandes empresas de apostas”. >

Ela também justifica a sua presença na CPI para “esclarecer o nível de envolvimento com esse mercado, incluindo possíveis recebimentos irregulares ou participação em ações consideradas antiéticas ou ilegais”.>

Na última terça (13), a relatora também protocolou um pedido a Polícia Federal para que sejam analisados os documentos da CPI sobre 57 investigados, sendo um deles Gusttavo Lima. >

O cantor também foi alvo da Operação Integration, no ano passado. Gusttavo Lima chegou a ser indiciado e teve um pedido de prisão expedido, que pouco tempo depois foi revogado. >

Wesley Safadão>

Wesley Safadão Crédito: Reprodução

O cantor é investigado na CPI por suspeitas de que uma de suas empresas teria participação casas de apostas não autorizadas pelo Governo Federal. >

No requerimento da sua convocação foi informado que ele foi chamado pela "sua significativa influência como cantor e figura pública”. O documento ainda apontou que “sua imagem popular é amplamente utilizada em campanhas de empresas, incluindo as de apostas online”.>

Gkay>

Gkay Crédito: Reprodução

O papel da influenciadora na divulgação de casas de aposta através de conteúdo de moda está na mira da CPI. >

Para a comissão, a convocação de Gessica Kayane “se fundamenta em sua alta visibilidade como influenciadora digital e seu possível envolvimento na promoção de plataformas de apostas online”.>

Tirulipa>

Tirulipa Crédito: Divulgação

Outro investigado na CPI é o humorista Tirulipa. Filho do deputado federal Tiririca, deve prestar seu depoimento na comissão. >

Em 2022, a casa dele foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Civil do São Paulo. A ação fez parte de uma investigação sobre o envolvimento dele com uma casa de apostas online que era suspeita de associação criminosa.>

Jojo Toddynho>

Jojo Todynho Crédito: Reprodução

A ex-A Fazenda foi convocada por seu envolvimento com uma casa de apostas. Ela já é investigada, desde o ano passado, após uma denúncia feita ao Procurador da República, que depois foi encaminhada ao Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmar que ela colocou "em risco seus seguidores, potenciais consumidores, ao divulgar jogos de azar, fazendo propaganda ilícita e ferindo as relações de consumo, que segundo o Código de Defesa do Consumidor seria exercer publicidade abusiva". >

Jon Vlogs>

Jon Vlogs Crédito: Reprodução

O influenciador Jonathan Muller, conhecido como Jon Vlogs, é investigado na comissão por possuir uma casa de apostas online e por ter atuado de forma "massiva" na campanha de marketing de outra empresa de jogos de azar, aponta o requerimento da CPI. >

Em 2023, ele esteve envolvido em uma polêmica relacionada a uma casa de apostas. De acordo com um vídeo de denúncia feito por um youtuber, Jon Vlogs teria atuado para trazer figuras públicas para divulgar a empresa, nomes como Neymar, Felipe Neto e Viih Tube. >

Convidado

Felipe Neto>

Felipe Neto Crédito: Divulgação

O influenciador foi convidado para participar da comissão para falar sobre as propagandas que ele fez para uma casa de apostas em 2023. >

Diferente dos outros que foram convocados, Felipe Neto, por ter sido convidado, pode optar por comparecer ou não. >

Parlamentares

Soraya Thronicke>

Soraya Thronicke Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A senadora do Podemos (MS) teve seu nome entre os mais comentados após seus questionamentos no depoimento de Virginia Fonseca. Ela é a relatora da comissão. O requerimento de criação da CPI (RQS 680/2024) foi proposto pela senadora e contou com o endosso de outros 30 senadores, três a mais que o mínimo necessário para a criação de uma CPI. >

Ao final do prazo de 130 dias, caberá a Soraya elaborar um parecer sobre o que foi investigado. Para ela, a intenção da comissão e analisar a prática de evasão de divisa e de lavagem de dinheiro, além da influência de personalidades brasileiras no funcionamento dos programas de apostas. >

Ainda de acordo com informações da senadora, divulgadas pela Agência Senado, a suspeita é de que os softwares sejam programados para causar prejuízo aos apostadores e sempre garantir uma margem exagerada de lucro às empresas.>

Dr. Hiran>

Dr. Hiran Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Outro que também ganhou atenção foi o senador do Progressistas (RR). Ele é o presidente da comissão e, junto com a relatora e os depoentes, ocupa a mesa da CPI. >

Dr. Hiran é responsável por conduzir e determinar o ritmo da comissão. Cabe a ele ordenar e dirigir os trabalhos, além de resolver questões de ordem, aprovar requerimentos etc. >

Cleitinho Azevedo >

Cleitinho Azevedo Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador do Republicanos (MG) é um dos membros da comissão. Foi ele quem interrompeu o depoimento da influenciadora Virginia Fonseca para pedir um vídeo para sua esposa e filha. >