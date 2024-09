MÚSICA

Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima

O Ministério Público devolveu o inquérito do caso à Polícia Civil, e pediu que fossem realizadas novas diligências, trocando prisões preventivas por medidas cautelares. O mandado de prisão preventiva foi expedido, então, pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife.

Operação Integration

O avião foi identificado e levado por policiais durante uma manutenção realizada no aeroporto de Jundiaí, SP. Segundo o G1, Cláudio Bessas, advogado da Balada Eventos e Produções, afirmou que a aeronave foi registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB-Anac), para a empresa J.M.J Participações em regularidade, e vendida por contrato de compra e venda.

A empresa do cantor segue como proprietária da aeronave. Ainda assim, Gusttavo Lima usou suas redes sociais para afirmar que não tem relação com o avião apreendido pela Integration.

“O bebê não pode pegar uma semana de descanso! Estão dizendo aí que o meu avião foi preso, gente…Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia”, comentou.