VOLTOU PARA CADEIA

Deolane tem prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares da Justiça

Influenciadora chegou a fórum hoje com a boca coberta, após postar foto amordaçada

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 13:54

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

A Justiça revogou nesta terça-feira (10) a prisão domiciliar da influenciadora Deolane Bezerra por conta de descumprimento de medidas determinadas quando ela obteve o benefício. Deolane foi até a 12ª Vara Criminal, no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife (PE), para coletar as digitais e assinar o termo de compromisso da prisão domiciliar, por volta das 13h, quando foi informada da decisão. Ela chegou com a mão cobrindo a boca em protesto a um suposto silenciamento que tem sofrido. Ela não falou com a imprensa.

Deolane foi libertada na segunda (9) após passar cinco dias presa na Colônia Penal Feminina do Recife. A Justiça determinou que ela poderia ser solta com uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, a influenciadora não podia sair de casa nem ter contato com os demais investigados, nem se manifestar por meio de redes sociais ou através da imprensa. Ela, contudo, falou ao sair da cadeia e também fez post aludindo ao caso em suas contas nas redes.

Depois de deixar a cadeia, Deolane chegou a falar com as pessoas que a aguardavam na frente da prisão, incluindo jornalistas. Ela afirmou que sua prisão foi "criminosa". "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. (...) Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada", disse. Depois, fez um post em que aparece maquiada e com uma mordaça estilizada na boca.

De acordo com a TV Globo, a justificativa para a revogação da prisão foi o fato de Deolane ter descumprido duas das medidas cautelares impostas pelo judiciário. Ela já vai seguir para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, e em seguida retorna à Colônia Pena Feminina do Recife.