LIBERDADE

Deolane deixa presídio com tornozeleira eletrônica

A influenciadora Deolane Bezerra, presa por suspeita de participação em esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, foi solta nesta segunda-feira (9) da cadeia no Recife, Pernambuco. A advogada segue para prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

A influenciadora saiu da Colônia Penal Feminina, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, após colocar tornozeleira ainda dentro da prisão. Ao sair, foi recebida por jornalistas e uma legião de fãs.

Os seguidores que aguardavam Deolane na saída do presídio marcaram presença na frente da unidade prisional desde a prisão, na semana passada. No momento da liberação, os fãs estavam com camisas estampadas com fotos da advogada, e músicas tocando o bordão da influenciadora “A mãe tá estourada”.