LAVAGEM DE DINHEIRO

Advogado afirma que Deolane foi presa por compra de Lamborghini de R$ 4 milhões

O veículo teria sido importado pela Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda, empresa do diretor-executivo da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. De acordo com o “Metópoles”, Deolane afirmou ter comprado o carro de Darwin, em seu depoimento à Polícia Civil.

As suspeitas relativas à Esporte da Sorte se iniciaram quando uma operação policial em Pernambuco encontrou, em uma banca de jogo do bicho no Recife chamada Caminho da Sorte, placas da empresa de bet. O dono do ponto era Darwin Henrique da Silva, pai do diretor da Esportes da Sorte.