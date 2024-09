AJUDINHA

Irmã de Deolane Bezerra recompensa fãs com dinheiro na frente de presídio

Após a saída da influenciadora Deolane Bezerra da Colônia Penal Feminina do Recife, conhecida como Bom Pastor, em Pernambuco, um vídeo circula nas redes sociais e mostra a irmã da advogada, Dayanne Bezerra, dando "presente" para uma fã como recompensa por ter ficado na porta do presídio.

Após entregar o dinheiro e a fã receber a quantia, a mesma mulher se envolveu em uma briga com outras pessoas que estavam na porta do presídio. "Ela me deu R$ 100... Para todo mundo. Mas eu não quero dar a todo mundo, eu quero dar só para as pessoas que ficaram aqui quatro dias. Eu estou certa ou estou errada?", disse a mulher.