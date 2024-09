AJUDA

Davi, do BBB 24, anuncia projeto para diminuir fome em comunidades: 'R$ 1 vai fazer diferença'

Ele já mostrou que gosta de ajudar quando se deslocou de Salvador para o Rio Grande do Sul. Davi Brito, do BBB 24, agora anuncia que vai lançar um projeto social para diminuir a fome nas periferias da capital baiana.

Por meio de vídeos no Instagram, o milionário contou que o projeto deverá se chamar "Prato na mesa do povo", que contará com doações dos moradores de Salvador.