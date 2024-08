MILIONÁRIO

Ex-BBB Davi Brito surpreende ao revelar tamanho de sua fortuna

Baiano diz que conseguiu multiplicar valor do prêmio do reality

O ex-BBB Davi Brito diz que conseguiu multiplicar o prêmio faturado como campeão da última edição do reality global que o projetou para fama. Em entrevista ao programa de Rachel Sheherazade na Record, o baiano revelou o tamanho atual estimado de seu patrimônio, meses depois de faturar quase R$ 3 milhões com o BBB.

“Hoje, meu patrimônio, o valor estimado, está avaliado em mais de R$ 10 milhões”, afirma Davi, explicando que tem investido no ramo imobiliário para chegar a esses números. “Compra, vende, aluga, reforma, compra mais barato aqui. Faz uma reforminha e vende mais caro”, conta.

Davi diz que tem 10 casas em seu nome, quatro delas em um mesmo condomínio que tem muito potencial e procura. Além do investimento em imóveis, ele usou o dinheiro para ajudar a família a conseguir a sonhada casa própria. “Todo mundo já tem suas casas, graças a Deus. Meu pai tem casa. Minha mãe tem o apartamento dela. Minha irmã, dei um prédio para ela tomar conta e se estabilizar na vida dela. Está todo mundo bem estruturado”.

Sheherazade já antecipava o envolvimento do baiano com o ramo dos imóveis. “Na verdade, o Davi quer virar um empreendedor imobiliário. Parece que ele se encontrou nessa área. Como ele chegou até aí, só no Domingo Record”.