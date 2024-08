ENTRETENIMENTO

Davi Brito exibe detalhes de suas três casas

O influenciador investiu parte do prêmio conquistado no reality show para adquirir as residências

Davi Brito exibiu imagens de suas três casas em Salvador nesta quinta-feira (22). Nos stories do Instagram, o campeão do BBB 24 mostrou os imóveis, apelidados carinhosamente de "Cantinhos". O influenciador investiu parte do prêmio conquistado no reality show para adquirir as residências. A informação é da CARAS.