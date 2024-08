COMEÇA AMANHÃ

Cerveja oficial do Festival de Inverno, Brahma terá camarote no evento

Espaço vai contar com atrações exclusivas, vista privilegiada para o palco principal e áreas de bares e restaurantes dedicados

O Festival de Inverno Bahia (FIB) acontece nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Parque de Exposições de Vitória da Conquista, sudoeste baiano, e vai contar com um camarote da Brahma, cerveja oficial do evento.