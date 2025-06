EDUCAÇÃO CRIATIVA

Baú das Artes: conheça iniciativa que vai beneficiar 1.600 alunos de escolas públicas de Camaçari

Projeto propõe o uso de atividades lúdicas para abordar temas como ética, trabalho e pluralidade cultural

O ambiente escolar de Camaçari ganhou um reforço criativo com a chegada do projeto Baú das Artes, lançado oficialmente na última sexta-feira (13). A iniciativa, realizada pela Evoluir com patrocínio da Braskem e apoio da Secretaria Municipal de Educação, vai beneficiar 1.663 estudantes de cinco escolas da rede pública do município. >