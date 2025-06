DECLARAÇÃO

Mãe de Daniel Keller fala pela primeira vez após morte do filho: 'Estamos em paz'

Advogado foi enterrado na manhã deste sábado (14) em cerimônia familiar

Elis Freire

Publicado em 14 de junho de 2025 às 18:15

Daniel Keller ficou conhecido por trabalho como advogado criminalista Crédito: Reprodução

A mãe de Daniel Keller, Cristina Keller, falou pela primeira vez sobre a perda do filho. Encontrado morto na manhã de sexta-feira (13) em um quarto de hotel no Caminho das Árvores em Salvador, o advogado foi enterrado na manhã chuvosa deste sábado (14), em cerimônia íntima apenas para familiares, sem a presença de colegas ou personalidades da área. >

Em nota carinhosa e madura enviada à TV Bahia, Cristina agradeceu a todos que gostavam do seu filho. "Agradecemos a todos pelo carinho da imprensa e das pessoas que gostavam de Daniel. Eu e nossa família estamos em paz. Precisamos apenas fincar preservados e que todos respeitem o nosso momento", declarou.>

Ela celebrou a vida de seu filho e se disse muito orgulhosa de quem ele foi foi: "Daniel foi um filho muito querido e amado e nos deu muito orgulho em nossa trajetória".>

Sobre a cerimônia, Cristina explicou que tudo foi feito de acordo com as vontades expressas em vida pelo grande criminalista. "Fizemos o desejo dele e sua despedida foi simples e só com a presença da família, pois ele gostaria de ser lembrado com seu imenso sorriso, alegria e carisma que fizeram sempre parte de sua trajetória", ressaltou.>

A morte de Keller

Daniel Keller foi encontrado morto em um apart-hotel na manhã desta sexta-feira (13), em Salvador. As autoridades policiais o encontraram sem sinais vitais no apartamento em que estava no Mercure Boulevard, no Caminho das Árvores, por volta das 9h. >

Keller era muito conhecido na Bahia, tendo atuado em casos relevantes no estado, como no julgamento da médica Kátia Vargas. Além da atuação na advocacia, ele também foi professor universitário e sócio do escritório Daniel Keller Advocacia Criminal. Ele era considerado um dos grandes criminalistas do país. >