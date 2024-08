VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Ex de Davi Brito se pronuncia sobre processo criminal e diz sofrer ataques de 'falsos influenciadores'

Advogados de Tamires Assis também reclamaram do vazamento de informações do caso

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 15:16

Davi Brito e Tamires, do Boi Garantido Crédito: Redes sociais

Ex de Davi Brito, Tamires Assis divulgou nesta segunda-feira (19) uma nota se pronunciando sobre o processo criminal contra o campeão do BBB 24. O documento é assinado pela assessoria jurídica e reclama sobre os ataques sofridos pela dançarina, o vazamento de provas relacionadas à acusação de violência psicológica e a condição mental de vítima.

"Tomamos ciência de novos ataques perpetrados por falsos influenciadores que divulgam noticias falsas em detrimento da honra e da imagem de Tamires Assis", denuncia a nota. Os advogados informaram que Já foram adotadas as medidas cabíveis para que o Poder Judiciário intervenha também nessa situação, para que os envolvidos sejam responsabilizados.

Segundo o texto, a repercussão do caso também afetou a saúde da dançarina, que buscou tratamento para lidar com a crise. "Neste momento a Tamires precisa de apoio e acolhimento. A sororidade e o respeito são fundamentais para que ela se sinta fortalecida e amparada em sua jornada de recuperação", declara.

No início de agosto, através das redes sociais, Davi escreveu que o respeito e a amizade com Tamires continuariam. Ele negou as acusações e disse estar sendo perseguido.

Acusação

O ex-morador de Cajazeiras teria feito ameaças e, durante uma chamada de vídeo, exibiu uma arma de fogo na conversa, deixando a amazonense assustada.

"Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também", teria dito Davi para Tamires.

Em outros documentos, a modelo do norte do país mostrou uma série de conversas com Davi e uma delas chamou a atenção. O ex-BBB no dia 15 de junho fez exatas 12 ligações em menos de 30 minutos para Tamires. "Tá ocupada? Tô com saudades. Não falou comigo hoje, tá de mal é?", questiona Davi. Um mês depois, no dia 16 de julho, Davi fez 16 ligações.

Ainda em junho, no dia 19, Davi volta a ligar diversas vezes para Tamires e, em uma dessas conversas, a ligação dura 9 minutos. No entanto, a chamada é desligada automaticamente, e o ex-BBB rebate: “Desligou, tá aí com seu camelinho né [sic]. Não quer mais saber de mim né”.

Outra conversa que chamou a atenção aconteceu no dia 3 de julho, onde Davi pediu a chave pix de Tamires para ele transferir R$ 30 mil e evitar declarar imposto de renda.

“Thamires [sic], me manda seu pix aí. Vou mandar um dinheiro pra sua conta. Na hora se [sic] transfere pra mim. Pode ser? Só pra eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser? 30 mil”, disse.