MEDIDA PROTETIVA

'Tenho provas', diz Tamires Assis após ser ameaçada por Davi Brito; ex-BBB nega

Dançarina do Boi Garantido conseguiu medida protetiva contra o campeão do BBB 24

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 22:11

Davi e Tamires Crédito: Reprodução

Tamires Assis, dançarina do Boi Garantido, disse estar abalada após comportamentos instáveis e ameaças do ex-BBB Davi Brito, com quem teve um rápido relacionamento. A manauara conseguiu uma medida protetiva contra ele no fim de julho, e afirma que tem provas.

“As provas estão nos autos. Não estou bem psicologicamente. Estou sem comer, sem dormir. Minha vida travou, perdi minha identidade e força como mulher. Não estou em condições de falar, não estou bem”, contou à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Foi a única declaração feita por Tamires sobre o assunto até o momento.

Através das redes sociais, Davi escreveu que o respeito e a amizade com Tamires continuarão. Ele negou a acusação e disse estar sendo perseguido. “Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. (...) Agora fica muito nítido que isso é para me derrubar, mas não vai, não. Deus está comigo”, disse o campeão do Big Brother Brasil de 2024.

“Que perseguição contra minha pessoa. Não posso tomar água de côco na praia, não posso postar uma foto, não posso fazer nada. Isso está ultrapassando limites já”, adicionou.

Além disso, o ex-motorista por aplicativo compartilhou uma nota assinada pela sua assessoria jurídica no feed do Instagram. A publicação se refere às notícias sobre a denúncia como “falsas, infundadas e [carente] de qualquer base factual”.

Apesar do ex-BBB negar, o CORREIO* teve acesso ao processo em que o juiz Luiz Rafael da Rocha Lima, do 5º Juizado Especializado em Violência Doméstica contra a Mulher de Manaus, o sentencia a manter no mínimo 300 metros de distância da ex. A medida protetiva também inclui que Davi não pode frequentar os mesmos lugares que a dançarina, além de suspender posse ou porte de arma que o baiano possa ter.

Processos anteriores