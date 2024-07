REDES SOCIAIS

Irmã de ex-BBB Davi diz que equipe do campeão tem 40 pessoas e explica falso termômetro

Após caso da foto do termômetro, Davi chegou a perder mais de 100 mil seguidores

Publicado em 23 de julho de 2024 às 19:42

Raquel Brito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Raquel Brito, a irmã de Davi, campeão do BBB 24, explicou a polêmica foto falsa de um termômetro publicada pelo irmão recentemente e virou polêmica nas redes sociais.

Na ocasião, o ex-BBB disse que estava doente e cancelou o encontro que teria com a musa do boi garantido, Tamires Assis, em cima da hora. Após o caso, Davi chegou a perder mais de 100 mil seguidores.

Em entrevista ao jornalista Chico Barney, do UOL, Raquel explicou o motivo de Davi ter publicado a foto. Ela ainda revelou quantas pessoas trabalham, atualmente, na equipe do campeão do BBB 24.

“Na verdade o Davi nunca teve acesso a internet. No início, a única pessoa que tinha era eu. Minha família está conhecendo esse mundo agora. Davi sabe se expressar muito? Sabe, mas em palavras”, disse ela.

E continuou: "Quando ele está doente, ele tem um defeito, que vocês já viram no programa, ele não gosta que ninguém o veja. A não ser que seja alguém muito próximo dele, como mãe, irmã, ou alguém, como no tempo do programa, Isabelle. Ele não gosta que ninguém o veja, se você chegar lá em casa para fazer uma visita, ele não gosta, ele se sente mal, porque ele não pode dar a você a recepção que você quiser".

Apesar da foto do termômetro ter sido retirada das redes sociais, Raquel garantiu que Davi realmente estava doente e com febre.

“Realmente ele estava com febre, tanto que no dia seguinte ele foi no hospital fazer exames, eu fui acompanhar ele. Ele estava com febre e não sabia dizer na internet que estava com febre, então ele pegou um termômetro e postou lá com os graus certinhos que ele estava, 38ºC, então foi a forma de se expressar”, explicou.

Raquel Brito esclarece sobre a foto do termômetro falso publicada por Davi no Instagram:



Equipe

Questionada sobre quantas pessoas trabalham na equipe de Davi, Raquel revelou: “Em média, 40 pessoas. Não parEce mas é. Tem Social media, estrategista, videomaker, tem a parte comercial, uma equipe completa, que direciona ele na parte de entrevistas, uma equipe que dá dicas de como ele se comportar, como falar”, contou.

Raquel Brito ainda afirmou achar poucas pessoas. “Na minha opinião, 40 pessoas é pouco. Na minha tinha 26 e mesmo assim, eu ainda tinha necessidade de colocar mais gente”, falou ela.