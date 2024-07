ROMANCE AZEDOU

Davi Brito posta foto de termômetro e dá 'bolo' em musa do Boi Garantido em aeroporto

Tamires Assis iria embarcar para voo em Salvador quando recebeu negativa do ex-BBB

Da Redação

Publicado em 17 de julho de 2024 às 14:53

Davi Brito e Tamires, do Boi Garantido Crédito: Redes sociais

Apaixonado, o ex-BBB Davi Brito "furou" o encontro que iria ter em Salvador com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis. O casal marcou de se ver na capital baiana nesta semana e, na terça-feira (16), a morena já estava no Aeroporto Internacional de Brasília - com destino a Salvador -, quando o baiano cancelou o date.

“Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre e [falando] que estava passando muito mal”, contou ela.

“Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava superempolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que estava imaginando que ia viver e conhecer, mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento”, detalhou. Após o desabafo, os seguidores da musa detonaram Davi e o chamram de "moleque".

No mesmo dia, Davi postou uma foto com termômetro e disse que estava sofrendo com febre por conta das tatuagens que fez. Um dia antes, na segunda-feira (15), ele surpreendeu os seguidores ao aparecer com o braço esquerdo "fechado" de tatuagens.