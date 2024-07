POUCOS AMIGOS

Ex-BBB Davi revela com quem do reality ainda mantém contato

Vencedor do BBB também falou sobre sua primeira viagem internacional; veja o destino

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 18:41

O vencedor do BBB24, Davi Brito, falou sobre sua vida após o reality show através de uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram nesta quinta-feira(11).

Ao ser perguntado sobre quais ex-bbs ainda mantinha contato, Davi disse que apenas continuava amigo de Alane e Isabelle,melhor amiga do vencedor no jogo. Mesmo o contato sendo virtual, ele afirma que conversa com as sisters com frequência.

“Não é só presencial, né? Acho que quando a gente constitui uma amizade temos que ligar, procurar saber como a pessoa está”, disse o ex-bbb.