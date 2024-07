TODO TATUADO

Ex-BBB Davi 'fecha' braço com sessão única de tatuagem: 'Tá brinquedo não'

O ex-BBB Davi Brito surpreendeu os seguidores ao aparecer com o braço esquerdo "fechado" de tatuagens. Nesta terça-feira (16), o tatuador responsável pelo trabalho publicou um vídeo com momentos da sessão única.

"Dia muito massa! Tive o prazer de atender o nosso campeão, Davi. Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! O homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais, estamos juntos, irmão! Me contem o que acharam", disse a legenda da publicação do tatuador Gian Lucca Betiol Falero, do estúdio Tatuaria GT.

Nos stories, na segunda-feira (15), o baiano compartilhou as novas tatuagens, que incluem desenhos de um leão, águia e um olho com traços realísticos. "Tá brinquedo não, viu", disse Davi.

As novas tatuagens conquistaram o coração dos seguidores, que fizeram questão de elogiar nos cometários da publicação do tatuador. "Parabéns para o profissional que fez um lindo trabalho. Arrasou deixou o preto mais brabo ainda. Davi, o grande", disse uma internauta. "Amei o leão, você enfrentou várias leões dentro daquela casa, Davi, e está enfrentando aqui fora, mas derrubando um por um, siga na paz sucesso, campeão", celebrou outro.

Fechando o corpo

Outra celebridade que passou pela ponta da agulha foi o cantor Igor Kannário, que já tem desenhos, mas decidiu fechar outras partes do corpo. O artista se submeteu ao procedimento sob efeito de sedação em uma clínica de cirurgia plástica que fica no bairro de Ondina, em Salvador.

No local, ele recebeu a anestesia geral e fez as tatuagens pela equipe de Boca Tatuador, um dos tatuadores mais conhecidos da capital baiana.

O dono do hit 'Tudo Nosso, Nada Deles' riscou as duas pernas, o pescoço com imagens religiosas, além da barriga, uma das partes mais sensíveis do corpo.