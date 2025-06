LIMPEZA DE IMAGEM

Virginia Fonseca rompe contrato com bet e terá que pagar multa de 30 milhões, diz portal

Influenciadora estaria colocando em prática uma estratégia de limpeza de imagem pós CPI das Bets

Após pedido de indiciamento pela CPI das Bets, Virginia Fonseca decidiu romper seu contrato com a empresa Esportes da Sorte, plataforma de apostas online que patrocinava sua imagem. Anunciada em meio a uma crise relacionada à divulgação de bets por personalidades digitais, a decisão gerará uma multa rescisória avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões. As informações são do portal Terra. >