Mãe de Davi Brito se revolta com internautas após filho ser criticado por mentira do termômetro

Elisângela Brito desabafou nos stories do Instagram

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 09:53

Elisângela Brito, mãe de Davi Crédito: Redes sociais

O ex-BBB Davi Brito sofreu críticas nas redes sociais após publicar a foto de um termômetro que, supostamente, retirou do Google, para enfatizar que estava doente. A mãe do milionário, Elisangela Brito, resolveu se pronunciar sobre os comentários negativos envolvendo o filho.

Neste domingo (21), ela postou vídeos como uma "reflexão" para aqueles que criticam o filho nas redes sociais. Segundo Elisângela, as palavras falsas que são lançadas para o próximo, é atingida internamente e o corpo paga, fazendo alusão à suposta doença que Davi teve há alguns dias.

"Quantas pessoas têm perguntado hoje: 'por que estou sofrendo?', 'por que estou padecendo?'. É a lei do retorno! Então, a partir de hoje, pense no que você vai falar porque existe a lei do retorno", disse Elisângela.

Com quase 700 mil seguidores no Instagram, os internautas criticaram a fala da evangélica, citando a suposta mentira feita por Davi, evitando a chegada de Tamires Assis, modelo do Boi Caprichoso, de Parintins.