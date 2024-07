CAMPEÃO

Davi Brito revela que só fechou uma publi após o BBB 24 e busca parcerias

Apesar de ter sido o campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito só fechou uma publicidade após a final do reality. O baiano revelou nesta segunda-feira (8) que só assinou contrato com o site de apostas esportivas Esportes da Sorte e está buscando novas parcerias.