NOVO CASAL

Davi assume romance com musa do Boi Garantido: 'Meu amor'

O baiano Davi Brito, campeão do BBB 24, está novamente apaixonado. O influencer assumiu um novo romance com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, nesta terça-feira (2), por um story no Instagram.

Os dois já viviam suspeitas de um relacionamento após serem flagrados dando um "selinho" no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, em que Tamires se apresentou como musa do Boi Garantido. No mesmo evento, Isabelle Nogueira, amiga de Davi, fez a apresentação como Cunhã-poranga do Garantido.