VOANDO ALTO

Ex-BBB Davi Brito ostenta mansão e vida de luxo após vencer reality

Davi Brito usou suas redes sociais, no último domingo, 23, para exibir como sua vida mudou após o fim do reality. O campeão do BBB 24 divulgou uma série de fotos em nova residência, onde aparece curtindo cada cantinho, como a piscina e a churrasqueira. O motorista de aplicativo também posou ao lado de seu carro novo.

Recentemente, Davi comentou sobre sua perda de seguidores após as polêmicas que aconteceram depois do fim do reality: "Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela".