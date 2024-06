SÃO JOÃO

Ex-BBB Davi Brito revela planos e fala sobre vida amorosa: “Coração acelerado”

Milionário, cajazeirense comprou casas para dinheiro render

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de junho de 2024 às 10:31

Davi, ex-BBB Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Davi Brito prestigiou o “São João da Bahia” na noite deste domingo (23). O campeão do BBB 24 assistiu ao show de Luan Santana e circulou pelo evento, realizado pelo Governo do Estado.

Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o ex-participante do reality contou que investiu parte do prêmio de quase R$3 milhões na compra de duas casas em Barra do Jacuípe, no litoral norte, a 36 km de Salvador. “São investimentos que a gente tem que fazer, né? Deixar o dinheiro parado é barril. Então tem que investir mesmo”, afirmou.

Mais cedo, Davi usou seu perfil no Instagram para agradecer pelas conquistas desde sua participação no programa e compartilhou um álbum de fotos em que aparece posando em uma casa. Na legenda, escreveu: “dando início nessa nova etapa”.

E por falar em novidades, Davi compartilhou que tem planos com a emissora em que conquistou a fama. “A gente está pensando em um novo programa que vai sair na Globo. Estamos adquirindo as estratégias para poder trazer essa novidade. Será logo em breve, mas é segredo, não posso contar muita coisa ainda”, revelou. Vale destacar que um documentário sobre sua história produzido pela Globoplay está sendo preparado.

Sobre a vida pessoal, relatou que está ainda se acostumando com a fama conquistada após sua participação no reality, “com toda a paciência e calma do mundo para ter continuidade e novas oportunidades surgirem lá na frente”, refletiu.

Solteiro após o fim do relacionamento com Mani Rego, Davi disse que o “coração está um pouquinho acelerado, mas tá tranquilo”, mas desconversou quando a reportagem perguntou se estaria namorando.

