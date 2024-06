MÃO DE VACA

'Adm' de ex-BBB Davi revela ter ganhado R$100 para gerenciar perfil: 'Muita cara de pau'

Trabalho inicialmente seria voluntário

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 19:55

Davi no BBB 24 Crédito: Globo

Foi finalmente revelado o valor que os administradores dos perfis do ex-BBB receberam pelo trabalho. Neste domingo (16), Bruna Ramos revelopu em suas próprias redes sociais que recebeu R$100 para gerenciar o perfil do novo milionário durante estadia na casa mais vigiada do país.

"Só para deixar claro, no contrato, o que foi conversado e acordado era que seria um trabalho voluntário, mas no decorrer do programa a pessoa responsável disse que eles não tinham dinheiro, mas no final iriam cobrir tudo, iria acertar o valor com todo mundo", relatou.

Apesar de não citar o nome do ex-brother, a jovem afirmou que o relato se tratava do vencedor do reality. "Sinceramente, eu preferia ter recebido nada, porque um campeão de reality show, vou falar para vocês aqui, ele me fez um Pix de R$100,00 que pelo trabalho, pelo esforço, era melhor ter falado 'obrigada' e pronto, acabou. É muita cara de pau!"

A ex-adm contou que aceitou a proposta de trabalhar, voluntariamente de início, pois se identificava com o brother. "Foi bem complicado o processo. Eu aceitei participar da equipe por um convite de um amigo e por identificação ao participante, claro. Desde o início, principalmente pipoca, a gente sabe que não tem aquela parada de 'vai ganhar X ou Y'", contou.

De acordo com Bruna, ela atuou na comunicação de três participantes do programa, mas apenas com o baiano houve problemas. "Eu sempre me dispus a ajudar desde o início, mas aí cabe a pessoa a atender ou não, receber ou não a ajuda [...] Eu fui desligada da equipe faltando 15 dias para terminar o programa porque a pessoa X descobriu que eu estava em outras equipes sendo que se você quer ter uma pessoa exclusiva, faz um contrato e paga o valor para isso", criticou.