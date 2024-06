Davi Brito é visto em jantar romântico no Dia dos Namorados

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi visto em um jantar romântica com uma mulher na noite de quarta-feira (12), DIa dos Namorados. Um vídeo publicado pelo portal Léo DIas mostra o baiano sentando em uma mesa de um restaurante com vista para o mar.

O casal está a sós na parte externa do estabelecimento, que fica em um hotel. A mulher, no entanto, ainda não foi identificada.

Davi está solteiro desde que saiu campeão do reality global, em abril deste ano. Ele namorou por mais de um ano com Mani Reggo. Os dois chegaram a estar no mesmo lugar, no São João da Thay, mas evitaram contato. Na mesma festa surgiu rumores de que o ex-brother estava saindo com Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda, mas a influencer negou os boatos.