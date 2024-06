Influencer nega romance com Davi Brito: 'A gente só estava conversando'

A campeã do reality 'A Fazenda', Jaquelline Grohalski, negou os rumores de relacionamento com o campeão do BBB 24, Davi Brito. O baiano chegou a postar uma foto dos dois nas redes sociais durante o São João da Thay e um amigo de Jaque confirmou o romance, mas a ex-peoa desmentiu as afirmações.