Davi Brito revela sentir falta da vida antes da fama

Novo milionário esteve no São João da Thay

O novo milionário da Bahia, Davi Brito, esteve no São João da Thay, no Maranhão. Prestigiando a festa junina da influenciadora digital, o ex-BBB comentou sobre a vida pessoal e profissional.

Na conversa com a revista Quem, Davi comentou que tem saudade da época em que tinha como circular pelos lugares anonimamente. "O que eu mais sinto falta é pegar o baba [em Salvador, significa jogar 'pelada'], poder sair na rua, a galera ainda está muito", disse.

No entanto, mesmo sentindo falta dessa parte da vida antes do Big Brother Brasil, Davi reforça que precisa se acostumar com a fama de ser ex-BBB, já que venceu o reality show da Globo.