CRIADORA DE CONTEÚDO

'Não significa que nunca voltarei para a TV', diz Jessica Senra após anunciar nova carreira

Jornalista disse que espera retornar para a mídia de outras formas

A ex-apresentadora do Bahia Meio Dia, Jessica Senra, anunciou nesta quinta-feira (24) que agora faz parte do casting de uma empresa de marketing de influência, mas já disse que a novidade não significa que ela não retornará para a televisão. A jornalista se despediu do notociário em dezembro. >