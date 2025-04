NOVO PASSO

Após sair de jornal, Jessica Senra anuncia carreira como criadora de conteúdo

Jornalista agora integra casting de agência de marketing de influência

Desde a saída do Bahia Meio Dia, há diversas especulações sobre o que a jornalista e ex-apresentadora do jornal faria na carreira. Agora não há mais dúvidas, a comunicadora anunciou nesta quinta-feira (24) que faz parte do casting da UNA, a nova agência de marketing de influência da Rede Bahia, e será criadora de conteúdo.