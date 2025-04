AO VIVO

De volta! Veja onde assistir retorno de Jessica Senra na TV

Jornalista faz participação especial em emissora nesta segunda (14)

O programa, que estreou hoje com apresentação Renata Menezes, já começou com a nova apresentadora dando boas-vindas e recebendo Jessica. O tema da entrevista é coragem, e a ex-âncora do Bahia Meio Dia relembrou os momentos em que teve que tomar decisões difíceis, como a saída do noticiário em dezembro. >