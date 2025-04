SEGREDO DA VIDA

Ex-atriz da Globo fez revelação em última entrevista antes de morrer; veja

Artista admitiu qual era o seu medo e 'arma' para manter bom humor

A atriz Lucia Alves , conhecida por papéis marcantes na televisão brasileira, revelou um segredo antes de morrer. Ela faleceu na última quinta-feira (24), aos 76 anos, após enfrentar um câncer de pâncreas. A artista estava internada desde o dia 14 de abril em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro.>

Lucia ganhou notoriedade especialmente pelo papel da índia Potira na novela Irmãos Coragem e, ao longo da carreira, consolidou-se como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Mesmo diante da doença, a artista escolheu encarar o tratamento com bom humor e serenidade, como revelou em sua última entrevista, concedida ao podcast Papagaio Falante, em dezembro de 2023.>

Durante a conversa, Lucia falou abertamente sobre a rotina durante a quimioterapia e surpreendeu com uma perspectiva leve diante do diagnóstico. “No meu tratamento, eu tomo uma cervejinha. Adoro. Antigamente eu até bebia umas coisas mais pesadas, agora não. A cerveja não embebeda. Como ter mau-humor com esse deleite?”, brincou.>