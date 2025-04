TRETA

Gracyanne Barbosa curte comentário esculachando atual namorada de Belo; veja

A postagem curtida por Gracyanne trazia uma acusação grave contra Rayane

Gracyanne Barbosa causou um alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (25), após curtir um comentário polêmico envolvendo Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo. A interação, registrada por internautas, gerou repercussão e alimentou especulações sobre o clima entre a ex-esposa do artista e sua nova companheira.>

A postagem curtida por Gracyanne trazia uma acusação grave contra Rayane. “Chocada! A namorada do Belo é ex-presidiária e foi acusada de participar de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos”, dizia o comentário, que recebeu o “like” do perfil oficial da influenciadora. A reação não passou despercebida e rapidamente viralizou.>

A polêmica veio à tona dias após Gracyanne homenagear o ex-marido em seu aniversário. Na última terça-feira (22), quando Belo completou 51 anos, a ex-BBB publicou um story com uma mensagem emotiva, relembrando os anos de relacionamento com o cantor, com quem foi casada por mais de uma década.>