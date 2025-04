BASTIDORES

Debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista: a queixa de Bella Campos contra Cauã Reymond

Atriz voltou a ter crises de ansiedade após ator passar a perseguí-la

Cauã também se desentendeu com o colega de elenco Humberto Carrão. Os dois chegaram a deixar de se seguir nas redes sociais. O galã teria ficado irritado pelo fato do colega ter mania de falar pegando nas pessoas e teria gritado com o artista, que não gostou do tratamento.>