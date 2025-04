FAMOSOS

Cauã Reymond fez outra atriz ter crise de choro em novela, diz revista

Artista desenvolveu 'horror' ao galã

Se nos folhetins ele vive galãs sensíveis e atormentados, nos bastidores a história parece bem mais densa. Segundo a revista Veja, Cauã Reymond teria protagonizado um drama fora das câmeras que fez a atriz Andréia Horta passar longe de qualquer final feliz. A atriz teria desenvolvido um “verdadeiro horror” ao colega de cena durante as gravações de Um Lugar ao Sol (2021-2022), por conta de atitudes que ela teria considerado abusivas. Após as polêmicas em Vale Tudo ela, inclusive, se manifestou.>

De acordo com fontes da publicação, Cauã fazia comentários que minavam a confiança de Andréia e a deixavam em crise — a ponto de cair no choro durante as filmagens. A atriz teria, inclusive, feito reclamações à direção da Globo, sem solução.>